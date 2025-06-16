Комментатор Орлов поделился мнением о Дзюбе

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о нападающем «Акрона» Артёме Дзюбе. Он высоко оценил игровые кондиции форварда в возрасте 36 лет. Эксперт призвал уважать Дзюбу как высококлассного футболиста.

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