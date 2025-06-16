Полузащитник «Локомотива» может быть пожизненно дисквалифицирован

20-летний атакующий полузащитник столичного «Локомотива» может быть пожизненно дисквалифицирован из футбола за ставки. Номер телефона лучшего молодого игрока РПЛ в минувшем сезоне, а также Кисляка из ЦСКА, Козлова из «Краснодара», Воробьёва из «Локо», Прохина из «Оренбурга» и еще ряда отечественных футболистов были обнаружены в базе данных букмекерской конторы. Об этом сообщает «Mash на спорте».

© Спорт день за днем

Батраков является воспитанником московского футбола, пройдя за 3 года путь от второй до основной команды «Локомотива».

9 июня 2025 года «железнодорожники» объявили о продлении контракта с россиянином, новое соглашение рассчитано на 4 года – до конца июня 2029-го.

Батраков признан болельщиками лучшим игроком «Локомотива» в сезоне 2024/2025, набрав в опросе 79% голосов.

В минувшем дебютном для себя на взрослом уровне сезоне Алексей провел за красно-зеленых 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал 10 голевых передач.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 12 млн. евро. Батраков – самый дорогой футболист в текущей обойме столичного клуба.