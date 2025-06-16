Английский «Льюис», практикующий равную оплату труда, на грани банкротства

Клуб «Льюис», практикующий равную оплату труда, пытается избежать банкротства.

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Клуб из Восточного Сассекса известен тем, что является единственной командой, которая с 2017 года платит женщинам столько же, сколько и мужчинам.

Сейчас команда обратилась к фанатам с призывом помочь собрать 120 тысяч фунтов. В своем сообщении клуб признал, что «едва» выжил в прошлом сезоне, но им нужны дополнительные деньги, чтобы содержать поле на своем стадионе, оплачивать счета за коммунальные услуги и развивать клубное гостеприимство.

Клуб сообщил, что сталкивается с финансовыми проблемами после того, как их женская команда вылетела из 2-го дивизиона в прошлом году.

В следующем сезоне женская команда будет выступать в 3-м дивизионе, в то время как мужская команда будет соревноваться в высшем дивизионе Истмийской футбольной лиги на 7-м уровне чемпионатов.

Отмечается, что затраты на профессиональный женский футбол стали для клуба проблемой. Финансовые трудности команды в основном возникают из-за зависимости от выданных кредитов.

Болельщики могут поддержать клуб, став его пожизненными владельцами, купив сезонный абонемент, спонсируя их команды или делая пожертвования.