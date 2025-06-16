Ташуев раскритиковал назначение Карпина в «Динамо»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев считает неправильным назначение Валерия Карпина на пост главного тренера московского «Динамо» при том, что он занимает аналогичную должность в сборной России по футболу.

© Матч ТВ

«Динамо» в пятницу объявило о назначении Карпина на пост главного тренера команды. Соглашение с 56‑летним специалистом рассчитано до лета 2028 года. С 2021 года Карпин также возглавляет тренерский штаб сборной России.

— Карпин — очень опытный тренер, он поработал около шести лет в «Ростове». Не помешает ли ему работа на два фронта? Здесь, конечно, вопрос интересный на самом деле. Я считаю, что это неправильно, при всём уважении сидеть на двух стульях — неправильно. Национальная сборная — это огромный вклад в работу, даже учитывая, что сборная играет товарищеские матчи. Это неправильно, нигде в мире такого нет. В любом случае нужен специалист, который полностью освобождён и качественно работает, — приводит слова Ташуева «Советский спорт».

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.