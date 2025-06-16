Полузащитник «Спартака» может перейти в «Пари НН»

Полузащитник московского "Спартака" Антон Зиньковский может продолжить карьеру в "Пари НН".

© Rusfootball

По информации источника, "Пари НН" заинтересован в переходе полузащитника "Спартака" Антона Зиньковского, также на футболиста претендуют самарские "Крылья Советов".

В зимнее трансферное окно Антон Зиньковский перешел из московского "Спартака" в самарские "Крылья Советов" на правах аренды до конца сезона-2024/2025. Полузащитник провел за самарцев во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 1 голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 2,5 миллионов евро. По итогам минувшего сезона самарцы заняли 10 место в турнирной таблице РПЛ.