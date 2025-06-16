Денег много, спорта мало. За что критикуют клубный чемпионат мира в США

"Оглушительный успех" — так Международная федерация футбола (ФИФА) оценила старт клубного чемпионата мира в США. "Новая глава в мировом футболе" — еще одна их помпезная фраза, описывающая обновленный формат турнира — теперь там 32 команды, а не семь, как зачастую было с момента его основания в 2000 году.

Оценка ожидаемая: даже при плохой игре ФИФА нужно делать мину, которая выставит их творение в лучшем свете. Там давно мечтали о турнире, который по притягательности был бы сопоставим с ее главным активом — чемпионатом мира.

Громко напоминать миру о себе раз в четыре года — хорошо, но мало. В том числе с финансовой точки зрения. Особенно на фоне главного раздражителя — Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который помимо Евро ежегодно зарабатывает на проведении Лиги чемпионов, других еврокубков, а теперь еще и Лиге наций.

Попытки раскачать Кубок конфедераций и клубный чемпионат мира в его прошлом формате оказались безуспешными — интерес к ним был локальным, краткосрочным и предсказуемым. Новый формат позволяет устранить недостатки: расширяет охват аудитории, добавляет интриги и непредсказуемости в борьбе за титул. И что еще важнее — позволяет много заработать благодаря миллиардным вложениям из Саудовской Аравии — страны, которая практически без конкуренции получила право на проведение чемпионата мира в 2034 году.

Несмотря на очевидные финансовые и политические мотивы, ФИФА все-таки старается сделать акценты на спортивной составляющей турнира.

Но получается пока слабо. За "оглушительным" успехом стоят слабые продажи билетов, пробелы в организации и неравномерный подбор участников турнира. Матч открытия чемпионата мира не собрал аншлаг даже с учетом кратного падения цен на билеты и того факта, что в нем играл Лионель Месси. Отсутствие навесов на ряде стадионов заставляет болельщиков страдать от 30-градусной жары, в Лос-Анджелесе организация матчей осложняется антиправительственными протестами, а об уровне новозеландского "Окленда" говорит тот факт, что на турнир не смогли приехать несколько игроков команды — не позволила основная работа. Как итог — представители Океании были разгромлены "Баварией" 0:10. И правда оглушительно.

И даже главный матч на старте турнира ПСЖ — "Атлетико" со спортивной точки зрения интересным не получился — испанцы были биты 0:4.

В международных федерациях еще любят говорить о роли спортсменов, мол, их интересы всегда в приоритете. Но клубный чемпионат мира доказывает обратное — турнир проходит в период, который футболисты обычно тратят на восстановление. Таким положением дел возмущены многие легенды мирового футбола, на защиту игроков встала и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO). Но в мире больших денег их голоса ни на что не влияют.