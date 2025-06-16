Сулейманов раскрыл детали своего переезда в МЛС

Футболист «Спортинг Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, как решился на переезд в американский чемпионат. По словам игрока, изначально скауты из МЛС приехали на матч греческого «Ариса» ради другого игрока, но в итоге пригласили и Сулейманова.

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