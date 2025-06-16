В «Локомотиве» опровергли запрет на регистрацию новых футболистов

Московский «Локомотив» не получал запрета на регистрацию новых футболистов, заявили РИА Новости в пресс‑службе столичного клуба.

© Матч ТВ

В понедельник Telegram‑канал SHOT сообщил, что «Локомотиву» запретили регистрировать новых футболистов, из‑за чего клуб рискует не заявить на новый сезон перешедшего из «Ростова» нападающего сборной России Николая Комличенко.

— У «Локомотива» нет проблем, связанных с лицензированием и регистрацией контрактов игроков команды. Уже не в первый раз в ключевые моменты, как, например, сейчас, когда перед началом сезона идет важный процесс формирования команды, мы наблюдаем не подкрепленный фактами вброс, направленный на дестабилизацию работы клуба, — говорится в сообщении пресс‑службы.

Представитель Комличенко Александр Клюев также заявил, что ничего не знает о каких‑то запретах клуба на регистрацию игроков.

— Не слышал о каких‑то трудностях в оформлении Николая. Сторона клуба ничего не говорила про это, — приводит слова Клюева Sport24.

Комличенко в летнее трансферное окно перешел из «Ростова» в «Локомотив». Контракт 29‑летнего нападающего рассчитан на три ближайших сезона.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.