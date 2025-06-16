Стало известно, кого спортдир «Динамо» хотел видеть в клубе вместо Карпина

По информации «Спорт День за Днем», спортивный директор московского «Динамо» Желько Бувач хотел видеть в клубе главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского, а не наставника сборной России Валерия Карпина.

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Но руководство столичного клуба сделало выбор в пользу Карпина. Контракт с ним заключен до лета 2028 года. РФС дал добро на совмещение, отметив, что приоритетное место работы Карпина – сборная России.

Ранее в СМИ появилась информация, что 37-летний Шпилевский возглавит «Пари НН». Белорусский специалист выиграл чемпионат Казахстана вместе с «Кайратом» и стал победителем чемпионата Кипра, тренируя «Арис».