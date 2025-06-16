Арбитр Карасев назвал РПЛ одной из самых интересных лиг

Арбитр ФИФА Сергей Карасев в эфире «Матч ТВ» заявил, что Российская премьер‑лига (РПЛ) является одной из самых интересных в мировом футболе, поскольку интрига в борьбе за титул сохраняется до самого конца чемпионата.

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— С судейской точки зрения наш чемпионат стал сложнее?

— Абсолютно точно, что стал сложнее. Все говорят об уровне и качестве футбола, но насколько напряженными стали чемпионаты. Один краше другого, в плане давления и напряжения — для всех: судей, игроков, тренеров.

Наш чемпионат — один из самых интересных. Во многих лигах чемпионы и те, кто вылетают, определяются намного заранее, а у нас до последнего тура непонятно, чем закончится, — сказал Карасев в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».

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