Стала известна зарплата, которую Джеко будет получать в «Фиорентине»

Итальянская «Фиорентина» близка к заключению сделки по переходу боснийского нападающего Эдина Джеко, у которого в конце июня завершается контракт с «Фенербахче». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

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По информации источника, соглашение с 39-летним форвардом будет рассчитано на один год и предполагает зарплату в размере € 1,5/1,8 млн за сезон после вычета налогов.

Джеко в сезоне-2024/2025 провёл 35 матчей в чемпионате Турции, в которых забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи. Также футболист успел поиграть за «Вольфсбург», «Рому», «Интер» и «Манчестер Сити».