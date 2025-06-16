Футболистка ЦСКА дисквалифицирована на два года

Вратарь молодежной команды футбольного клуба ЦСКА Ульяна Обухова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил решением комиссии Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщается на сайте РУСАДА.

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В допинг‑пробе 18‑летней спортсменки обнаружено мочегонное средство фуросемид. Срок дисквалификации футболистки отсчитывается с 23 мая 2025 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 29 апреля 2025 года.

В прошлом году Обухова провела 7 матчей за «молодежку» ЦСКА.