«Динамо» провело первую тренировку под руководством Карпина. Видео

Матч ТВ

Футболисты московского «Динамо» провели первую тренировку под руководством главного тренера Валерия Карпина, сообщает пресс‑служба клуба.

«Динамо» провело первую тренировку под руководством Карпина
© ФК «Динамо»

13 июня «Динамо» объявило о назначении Карпина на пост главного тренера. Соглашение с 56‑летним специалистом рассчитано до лета 2028 года. С 2021‑го Карпин также возглавляет тренерский штаб сборной России.

С марта 2022 года по февраль 2025‑го Карпин совмещал работу в национальной команде с работой в «Ростове». Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» перед началом весенней части сезона‑2024/25.

По итогам минувшего сезона «Динамо» с 56 очками заняло пятое место в турнирной таблице МИР РПЛ. Ранее главным тренером клуба был Марцел Личка, который был уволен в начале мая. Обязанности главного тренера до конца сезона исполнял Ролан Гусев.

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