«Динамо» провело первую тренировку под руководством Карпина

Футболисты московского «Динамо» провели первую тренировку под руководством главного тренера Валерия Карпина, сообщает пресс‑служба клуба.

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13 июня «Динамо» объявило о назначении Карпина на пост главного тренера. Соглашение с 56‑летним специалистом рассчитано до лета 2028 года. С 2021‑го Карпин также возглавляет тренерский штаб сборной России.

С марта 2022 года по февраль 2025‑го Карпин совмещал работу в национальной команде с работой в «Ростове». Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» перед началом весенней части сезона‑2024/25.

По итогам минувшего сезона «Динамо» с 56 очками заняло пятое место в турнирной таблице МИР РПЛ. Ранее главным тренером клуба был Марцел Личка, который был уволен в начале мая. Обязанности главного тренера до конца сезона исполнял Ролан Гусев.

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