Полузащитник Костанца хочет уйти из «Крыльев Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца намерен покинуть клуб и рассматривает варианты для продолжения карьеры. Об этом сообщает Sport24.

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По информации источника, агенты 26-летнего бразильца активно подыскивают ему новое место. Интерес к футболисту проявляют команды из Турции и Греции, а также два представителя РПЛ – московское «Торпедо» и «Балтика» из Калининграда.

Костанца играет за самарский клуб с 2022 года. За это время он провёл 83 матча, забил 9 мячей и отметился 6 результативными передачами.

По итогам прошедшего сезона «Крылья Советов» с 31 очком заняли 10-е место в таблице чемпионата России. «Балтика» и «Торпедо» расположились на первой и второй строчках Первой лиги и напрямую поднялись в высший дивизион.