РФС опубликовал календарь РПЛ-2025/2026 и Кубка России

Российский Футбольный Союз утвердил расписание сезона-2025/2026 в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России. Заседание бюро исполкома РФС прошло в понедельник, 16 июня.

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Так, 1-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 состоится 18-21 июля. Матчи стартового тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России пройдут с 29 по 31 июля. Первый раунд Пути регионов состоится 5-7 августа.

Ранее бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило состав участников Российской Премьер-Лиги на будущий сезон. В сезоне-2025/2026 примут участие 16 команд, в числе которых уступивший «Сочи» в переходных матчах «Пари НН».