Казань примет матч за Суперкубок России по футболу 12 июля

Матч за Суперкубок России по футболу между «Краснодаром» и московским ЦСКА пройдет в Казани на «Казань Арене» 12 июля, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

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В матче за Суперкубок «Краснодар» сыграет в качестве победителя МИР Российской премьер‑лиги, ЦСКА — обладателя FONBET Кубка России.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что Казань выиграла борьбу за место проведения Суперкубка России у Самары и Нижнего Новгорода. В последний момент решение было принято в пользу столицы Татарстана, хотя изначально фаворитом был Нижний Новгород.