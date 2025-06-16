В «Пари НН» отреагировали на сохранение места в РПЛ

«Пари Нижний Новгород» сохранил место в Российской Премьер-Лиге после заседания Исполкома Российского футбольного союза (РФС).

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Клуб отреагировал на эту новость информацию фактом, что следующий сезон станет для него пятым в РПЛ.

«Пятый сезон в РПЛ! Долгожданные новости! Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» сохранил своё место в элитном дивизионе российского футбола! Уже через месяц с небольшим мы возьмем старт в пятом сезоне Мир РПЛ. Дорогие болельщики, увидимся совсем скоро!» — сказано в сообщении клуба.

Нижегородский клуб, вылетевший из дивизиона по результатам стыковых матчей, занял место непрошедших лицензирование «Химок».