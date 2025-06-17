«Спартак» отказался продавать Хлусевича в «Краснодар»

Московский «Спартак» ответил «Краснодару» на предложение по Даниилу Хлусевичу. «Быки» предлагали за 24-летнего защитника € 1 млн. Красно-белые отклонили этот оффер, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

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Согласно сведениям источника, «Спартак» хочет выручить за Хлусевича как минимум € 3-4 млн. Стороны далеки от компромисса, переговоры зашли в тупик.

Ранее Хлусевич заявил в интервью, что недоволен отсутствием игровой практики в московском клубе. Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отказался комментировать возможный трансфер Хлусевича летом, заявив, что о любых изменениях в составе будет говорить, когда реальные соглашения будут достигнуты.

В минувшем сезоне Даниил Хлусевич принял участие в 13 матчах «Спартака» в Российской Премьер-Лиге и записал на свой счёт одну результативную передачу. Его контракт с красно-белыми истекает летом 2026 года.