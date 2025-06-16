Шпилевский стал главным тренером "Пари НН"

Новым главным тренером футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" стал известный 37-летний специалист Андрей Шпилевский.

© Российская Газета

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с новым наставником рассчитан на три года. До перехода в "Пари НН" тренер возглавлял "Арис". Под его руководством команда из Лимасола впервые в своей истории стала чемпионом Кипра и завоевала Суперкубок страны.

Ранее Шпилевский работал в Казахстане. Он привел к чемпионству "Кайрат".

Этот специалист получил тренерскую лицензию в 23 года, спустя пять лет после того, как из-за травмы завершил игровую карьеру. Он работал в системе немецкого "Штутгарта" и австрийского "Зальцбурга".

В тренерский штаб нижегородского клуба войдут Омер Эрбай, Александр Колоцей, Христос Пападопулос и Адаму Адамос.

Ранее стало известно, что несмотря на поражение в стыковых матчах, "Пари НН" сохранил место в РПЛ. Бюро исполкома РФС решило, что именно этот клуб займет место "Химок", которые не смогли пройти лицензирование.