Юрий Сёмин оценил тренерский потенциал Сергея Игнашевича

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о карьерных перспективах бывшего тренера калининградской «Балтики» Сергея Игнашевича.

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«Сергей без работы не останется. Он уже проявил себя грамотным специалистом. Есть понимание, чего он хочет. У Сергея есть большие знания. Поэтому у него всё впереди. Получит какое-то назначение — уверен, что дело не провалит», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

С июня 2019 года по март 2021-го Сергей Игнашевич возглавлял московское «Торпедо». С октября 2021-го по июнь 2024-го экс-защитник сборной России руководил калининградской «Балтикой», с которой вылетел из Российской Премьер-Лиги и дошёл до финала Фонбет Кубка России. Зимой Игнашевича связывали с самарскими «Крыльями Советов».