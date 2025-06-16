Легендарного футбольного тренера раскритиковали за "пренебрежение к украинизации"

Издание "Украинский тиждень" опубликовало материал, в котором подвергло критике легендарного советского и украинского футбольного тренера Валерия Лобановского, сообщает ТАСС.Авторы статьи обвиняют его в том, что на протяжении своей карьеры он сознательно формировал русскоязычную среду в киевском "Динамо" и не уделял достаточного внимания украинскому языку и национальной культуре.

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Особое недовольство выражается в связи с тем, что под руководством Лобановского клуб не исполнял гимн Украины перед матчами. При этом тренер, родившийся в Киеве, добился с "Динамо" выдающихся успехов: восемь побед в чемпионате СССР, шесть Кубков СССР, пять титулов чемпиона Украины, а также две победы в Кубке обладателей кубков и один Суперкубок УЕФА.

Критика в адрес Лобановского вызвала дискуссию в украинском обществе, где многие продолжают чтить его вклад в развитие футбола