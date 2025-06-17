Россия и Чили ведут переговоры о проведении матча

По информации Sport24, со ссылкой на свой источник, в ноябре возможен товарищеский матч между сборными России и Чили. Переговоры о проведении встречи находятся на завершающей стадии.

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российскую национальную команду и клубы от участия в турнирах под своей эгидой. Это лишило российские клубы возможности играть в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, а сборную — участия в отборочных играх чемпионата мира 2022. Аналогично, российские футболисты были исключены из Евро-2024 и жеребьевки чемпионата мира 2026 года.

В настоящее время сборная России проводит только товарищеские матчи. В июне команда Валерия Карпина встретилась с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).