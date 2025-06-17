«Ахмат» планирует приобрести восемь новых футболистов

Главный тренер «Ахмата» Александр Сторожук сообщил, что в летнее трансферное окно клуб планирует подписать восьмерых футболистов.

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В понедельник Сторожук подписал с «Ахматом» трехлетний контракт. Последним местом работы 43‑летнего специалиста был тульский «Арсенал».

— Новички у нас планируются. Не хотелось бы разглашать их фамилии, пока не поставлены подписи на контрактах. Мы планируем приобрести восемь новичков. Мы должны адаптировать их под наши требования. Поскольку мы и сами новые люди, наши принципы в тренировочном процессе будем внедрять, на что будет нужно время, которого у нас нет, — передает слова Сторожука пресс‑служба «Ахмата».

Грозненская команда заняла 14‑е место в прошлом сезоне РПЛ. После поражения «Ахмата» от екатеринбургского «Урала» (1:2) в первом стыковом матче за право выступить в РПЛ в сезоне‑2025/26 Сергей Ташуев подал в отставку с поста главного тренера грозненской команды. Ко второму стыковому матчу, который завершился победой грозненцев (2:0), «Ахмат» готовил Федор Щербаченко.

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