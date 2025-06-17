«Крылья Советов» прокомментировали слухи об уходе Адиева

Руководство «Крыльев Советов» заверило главного тренера Магомеда Адиева, что этим летом команда усилится 6–7 новыми игроками, и все трансферные решения будут согласовываться с ним.

Ранее появилась информация о возможном уходе Адиева из-за конфликта внутри клуба, связанного с вопросами согласования трансферов между председателем совета директоров и генеральным и спортивным директорами.

Однако заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов опроверг слухи о возможном уходе тренера.

Магомед Адиев был назначен главным тренером команды 5 июня, а его контракт рассчитан до конца июня 2026 года с опцией продления ещё на один сезон.