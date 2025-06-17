Семин раскритиковал «Локомотив» за прошлый сезон

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что красно-зеленые всегда должны стремиться к победе в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Чемпионат».

«У клуба должна быть одна задача — борьба за победу в чемпионате. Странно слышать: «Мы готовим для кого-то игроков» или что пятое-шестое место — это нормально. Нас за пятое или шестое место увольняли», — сказал Семин.

В прошлом сезоне РПЛ «Локомотив» занял шестое место, набрав 53 очка.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».