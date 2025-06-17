Семин раскрыл причину отказа от посещения домашних матчей «Локомотива»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о том, почему отказался от посещения домашних матчей команды. Об этом сообщает «Чемпионат».

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Специалист отметил, что не хочет будоражить фанатов.

«Зачем мне туда ходить? Чтобы болельщиков как-то тревожить? Чтобы они показывали свои чувства? Зачем по новой вызывать эти эмоции?» — отметил тренер.

Семин добавил, что готов вернуться на стадион, если получит какое-то задание от руководства клуба.

«Или я буду оказывать влияние на то или иное событие», — отметил специалист.

Семин возглавлял «Локомотив» с 1986-го по 1990-й, с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й и с 2016-го по 2020 годы. Вместе с командой он трижды становился чемпионом России, шесть раз брал Кубок и три раза — Суперкубок страны.