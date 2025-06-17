Александер-Арнольд поделился впечатлениями от тренировок в «Реале»

Новичок мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд поделился впечатлениями от тренировок в составе «сливочных». Ранее футболист выступал за английский «Ливерпуль».

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«Тренировки с командой? Высокое качество. Мяч движется очень быстро. Всё очень сильно отличается от того, к чему я привык, в плане игроков и начала игры. Но это хорошо, я наслаждаюсь переменами. Чувствую себя очень хорошо», — приводит слова Трента Madrid Xtra.

12 июня в «Реал Мадрид Сити» прошла презентация нового защитника мадридского «Реала» Трента Александер-Арнольда. 26-летний футболист будет выступать за команду под 12-м номером.