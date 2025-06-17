Защитник перешел из «Ростова» в «Динамо»

Защитник «Ростова» Максим Осипенко продолжит карьеру в московском «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба южного клуба.

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«Между нашим клубом и московским «Динамо» достигнута договорённость о трансфере защитника. Благодарим за время, проведённое вместе! Удачи в дальнейшей карьере!» — написали ростовчане в клубном телеграм-канале.

Напомним, Максим Осипенко выступал за «Ростов» с 2020 года. В последних сезонах он стал одним из ключевых игроков оборонительной линии южного клуба. Всего он провёл 171 матч в футболке «Ростова» и забил 26 мячей.

СМИ сообщали, что за подписание Максима также боролись «Спартак» и «Зенит». Однако сам Осипенко выбрал «Динамо», где воссоединится с экс-тренером «Ростова» Валерием Карпиным.