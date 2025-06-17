Мостовой ответил, как Иван Сергеев способен помочь «Динамо»

Александр Мостовой считает, что Иван Сергеев способен помочь «Динамо».

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Ранее появилась информация, что московский клуб готов выкупить форварда у «Крыльев Советов».

– Усилит ли Сергеев «Динамо»?

– Любой команде нужен нападающий: и «Динамо», и «Спартаку», и «Локомотиву». Конечно, он поможет бело‑голубым.

Тюкавин получил травму, раскрылся Гладышев. Сергеев побыл в «Зените» на вторых ролях, ушел в «Крылья». Пока Тюкавин не восстановится, Иван будет номером один, – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.