Мостовой ответил, как Иван Сергеев способен помочь «Динамо»

Мостовой о Сергееве: «Он поможет «Динамо», любой команде нужен нападающий. Пока Тюкавин не восстановится, Иван будет номером один»
Александр Мостовой считает, что Иван Сергеев способен помочь «Динамо».
Ранее появилась информация, что московский клуб готов выкупить форварда у «Крыльев Советов».
– Усилит ли Сергеев «Динамо»?
– Любой команде нужен нападающий: и «Динамо», и «Спартаку», и «Локомотиву». Конечно, он поможет бело‑голубым.
Тюкавин получил травму, раскрылся Гладышев. Сергеев побыл в «Зените» на вторых ролях, ушел в «Крылья». Пока Тюкавин не восстановится, Иван будет номером один, – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.