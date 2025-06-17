Ловчев высказался о переходе футболиста из «Ростова» в «Динамо»

Чемпион СССР в составе «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с «Матч ТВ» назвал переход Максима Осипенко из «Ростова» в московское «Динамо» шагом вперед для футболиста, отметив, что главный тренер «бело‑голубых» и сборной России Валерий Карпин доверяет центральному защитнику.

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Соглашение «Динамо» с 31‑летним игроком рассчитано до 2028 года с опциями продления до лета 2029 года и лета 2030‑го.

— Оценивать можно после того, как он сыграет определенное количество времени. Для него это переход из средней команды, которая не борется за золотые медали, в команду, которая всегда ставит перед собой задачи быть наверху, при том давно не завоевывая золотые медали, но в прошлом году чуть‑чуть не хватило, чтобы стать чемпионами.

Для него это шаг вперед. Более того, тренер, который с ним работал, который хорошо знает и хочет его в свою команду, — это очень важно, потому что игроку надо доверять, а Карпин ему доверяет.

— Насколько «Динамо» станет ближе к чемпионству с таким трансфером?

— Нет‑нет. Вопрос одного человека — это всего лишь укрепление какой‑то позиции. Осипенко в «Ростове» забивал голы, но это не значит, что в «Динамо» будет так же. Это связано с партнерами, с тем, что на него играют. Он придет в сложившуюся команду, где много заметных футболистов. Надо будет доказывать свою состоятельность и свое лидерство. Поэтому им с командой надо будет какое‑то время притираться друг к другу.

Не знаю ни одного человека, который куда‑то пришел — и команда стала чемпионом. Все зависит от игры команды и тренера, — сказал Ловчев «Матч ТВ».

Осипенко выступал за «Ростов» с 2020 года. Он провел за команду 171 матч и забил 26 мячей.

Ранее «Динамо» возглавил экс‑тренер «Ростова» Валерий Карпин.

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