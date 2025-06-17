Трансфер Даку в «Зенит» на грани срыва

Трансфер нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в «Зенит» находится на грани срыва. Стороны не могут договориться по поводу зарплаты и личных условий контракта, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

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Сегодня, 17 июня, решающий день в переговорах Даку и «Зенита». Если в течение дня стороны не найдут компромисса, то, вероятнее всего, сделка окончательно сорвётся.

Отмечается, что информация о других причинах срыва трансфера Даку не соответствует действительности. Ранее СМИ писали, что «Зенит» не хочет подписывать Мирлинда из-за имиджевых рисков — футболист попадал в политические скандалы на чемпионате Европы.