Тюкавин рассказал о восстановлении после травмы

Нападающий московского футбольного клуба «Динамо» Константин Тюкавин рассказал «Матч ТВ» о своем восстановлении после травмы.

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22‑летний форвард получил повреждение передней крестообразной связки правого колена в матче 19‑го тура МИР РПЛ с «Ростовом» и выбыл из строя на полгода.

— Все хорошо с коленом. Восстановление идет по плану, готовлюсь к выходу на поле. Занимаюсь в зале. Не хочу загадывать, когда выйду на поле. Доктора, тренерский штаб и физиотерапевты лучше знают.

— Как ты ментально?

— Конечно, соскучился по мячу, полю. Остается только терпеть, работать, закачивать ногу, — сказал Тюкавин «Матч ТВ».

Тюкавин в сезоне‑2024/25 провел 22 матча за «Динамо», забил восемь мячей и отдал две голевые передачи.

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