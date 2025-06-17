Отец Неймара о сыне: «Его игра – чистое развлечение. Поэтому люди платят, чтобы увидеть его. Как фанату футбола, мне будет грустно, когда он закончит карьеру»
Отец Неймара назвал игру сына чистым развлечением.
«Недоброжелатели всегда будут рядом. Даже когда он травмирован, о нем все равно говорят. Футбол – это развлечение! А Неймар – это чистое развлечение. Когда ты смотришь на его игру, ты замираешь и говоришь себе: он другой, он особенный. Именно поэтому люди платят, чтобы увидеть его, и именно поэтому СМИ постоянно о нем говорят. Когда мой сын закончит карьеру, мне будет грустно. Как фанату футбола, мне хочется видеть его в деле как можно дольше. Я заплачу, чтобы увидеть его игру. Так же, как фанаты годами платили, чтобы смотреть на Криштиану (Роналду) и Месси», – сказал Неймар-старший.