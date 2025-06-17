«Акрон» подписал контракт с защитником Фернандесом

Футбольный клуб «Акрон» объявил о подписании контракта с защитником Роберто Фернандесом на три года.

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В прошлом сезоне 25‑летний боливийский футболист выступал за российский клуб на правах аренды. «Акрон» выкупил права на игрока у «Боливара».

Фернандес провел за «Акрон» 22 матча во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами.

Ранее защитник также на правах аренды провел один сезон в калининградской «Балтике».

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