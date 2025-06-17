Жена Карпина рассказала, как их семья справляется с хейтом

Жена Валерия Карпина рассказала, как их семья справляется с хейтом.

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– Правило хейта: он идет не только на главного героя, но и на его близких. Вы с этим тоже сталкиваетесь?

– Конечно.

– Как вы объясняете природу хейта?

– Люди, которые чего-то добиваются, триггерят тех, кто добиваться не хочет. Им проще подумать, что все с неба свалилось. Не потому, что пахали, а потому, что повезло. И надо это недовольство где-то изливать. Вот и буду их оскорблять, критиковать и так далее.

– Как вы реагируете на хейт?

– Или никак, или смеюсь.

– Так было всегда?

– Нет. Конечно, мне надо было пройти стадию, где я многим отвечала, тратила силы и энергию, чтобы что-то доказать. Но чем больше хейта, тем лучше ты его анализируешь. Все эти комментарии примерно одинаковые. Их пишут люди с одинаковыми проблемами. И это не связано с тобой.

Муж много разговаривал со мной на эту тему, убеждал не обращать внимания, приводил доводы. Это тоже, наверное, повлияло. Но в большей степени повлиял опыт. Если пишут год, начинаешь понимать, что к чему. Насколько эти люди недостойны твоего внимания.

– Последний случай, когда на вас была атака.

– Выложила фотку с мужем – и началось. Вся банальщина: девушки все одинаковые, сделанные-переделанные. Еще что-то про возраст: «Это Карпин с дочкой?» Даже хейтом не могу назвать – просто бред.

А хейт обычно связан с тем, что красиво живем, но, естественно, ничего не делаем.

– Вы писали в сторис: «Из хейтеров удивляют только «мужички», которые мне, женщине, пишут какие-то гадости про моего же мужа. С ним-то они наверняка фоткаются на улице. Но там налицо половая дисфункция, поэтому я когда это читаю – жалею их жен. Ну, будет мужчина со стабильной эрекцией писать чужой жене про ее мужа, имея возможность повонять в спортивных пабликах?» Жестко.

– Да, но это было не по поводу хейта про меня. А именно про мужичков, которые заходят ко мне на страницу и пишут гадости про мужа. Убеждают, что мой муж не соответствует их стандартам. Ну какой уверенный в себе мужчина будет тратить время на чужую жену?

– Как Карпин переживает хейт?

– Вообще никак. Он его толком и не видит: пишут ему мало, а комментарии он давно не читает.

– Специально?

– Да. Говорит, еще со времен «Спартака» приучил не обращать на такое внимание.

Я сейчас тоже не читаю комментарии, например, под статьями о себе. Знаю, что там будет много негатива. Хорошие комментарии пишут редко.

– Я читал ваши цитаты в нашей ленте тегов, и появилось ощущение: вам очень хочется защищать мужа, когда считаете что-то несправедливым.

– Сейчас стараюсь этого не делать, но такое было. Нормальная реакция. Пишут про меня? Да бог с ними. Пишут про любимого человека? Вступлюсь. Это инстинкт – защищать любимого человека. Просто ответная реакция – не потому, что ему нужна защита. Хейт надо игнорировать, чтобы не приумножать, – сказала в интервью Спортсу’‘ Дарья Карпина.