Полузащитник «Краснодара» может перейти в «Аякс»

Голландский "Аякс" интересуется полузащитником "Краснодара" Эдуардом Сперцяном.

По информации источника, голландский "Аякс" вернулся к кандидатуре полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна - клуб может попытаться подписать футболиста в летнее трансферное окно.

В сезоне-2024/2025 Эдуард Сперцян провел за "Краснодар" в Российской Премьер-Лиге и Кубке России суммарно 35 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 7 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего полузащитника в 25 миллионов евро, контракт футболиста с южанами рассчитан до лета 2026 года.

Напомним, что по итогам минувшего сезона "быки" впервые в клубной истории стали чемпионами России.