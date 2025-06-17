Турецкий инсайдер оценил возможность перехода Кисляка в «Фенербахче»

Турецкий инсайдер Омер Челикбашлы, высказался о возможности перехода российского полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка в «Фенербахче».

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«Фенербахче» заинтересован в Кисляке. Он и молод, и талантлив. Но, насколько мне известно, ЦСКА хочет трансферную плату в размере около 20 миллионов евро. Клуб не может дать такую ​​высокую цену за трансфер молодого игрока», – приводит слова журналиста «ВсеПроСпорт».

Ранее опорный полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк вошел в пятерку лучших игроков мира на своей позиции среди футболистов до 20 лет по версии CIES.

В прошедшем сезоне Кисляк сыграл 33 игры, отличился четыре раза и отдал одну голевую передачу. ЦСКА по итогам года занял третье место с 59 очками и завоевал бронзовые мадали.