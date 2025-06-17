Тюкавин: с Карпиным будет очень весело и очень серьезно

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился эмоциями относительно нового главного тренера москвичей — Валерия Карпина.

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«Виделись с Карпиным, накануне было собрание. Один на один не общались. С ним будет очень весело и очень требовательно, серьезно. Думаю, мы хорошо подготовимся и будем радовать болельщиков в новом сезоне», — рассказал Тюкавин в интервью «Матч ТВ».

Валерий Карпин был назначен новым главным тренером московского «Динамо» 13 июня 2025 года. Специалист будет тренировать команду, несмотря на то, что уже является наставником сборной России. Контракт с бело-голубыми специалист заключил на три сезона — до лета 2028 года. Трудовое соглашение с РФС так же будет действовать до 31 июля 2028 года.

Константин Тюкавин также недавно продлил контракт до лета 2030 года. Форвард отметился 7 забитыми мячами в РПЛ. На данный момент 22-летний игрок оценивается в 16 млн. евро футбольным порталом Transfermarkt.

В минувшем сезоне московское «Динамо» заняло 5 место с 56 очками.