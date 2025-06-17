В «Динамо» заявили о повышенном энтузиазме игроков из-за Карпина

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин раскрыл, как отнеслись футболисты команды к назначению российского специалиста Валерия Карпина на должность главного тренера клуба. Его слова приводит «Советский спорт».

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«При назначении нового тренера у большинства футболистов возникает повышенный энтузиазм, они хотят себя показать с положительной стороны. Они адаптируются к новым требованиям. О чем-то говорить преждевременно, прошло всего два дня с момента знакомства игроков с Карпиным», — заявил он.

«Динамо» официально объявило о назначении Карпина на пост главного тренера команды 13 июня.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал с 2021 года с небольшим перерывом на работу в сборной (Карпин не работал в «Ростове» с августа 2021 года по март 2022 года).

Бывший тренер клуба Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона. После этого руководить командой стал Гусев.