«Спартак» хочет подписать защитника «Сельты»

Московский «Спартак» проявляет интерес к правому защитнику «Сельты» Серхио Каррейре.

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По информации Metaratings, красно-белые предложили контракт 24-летнему испанцу, однако, помимо него, в списке клуба числятся еще два кандидата на эту позицию.

Контракт Каррейры с «Сельтой» завершается 30 июня, после чего он получит статус свободного агента. В прошлом сезоне Ла Лиги Каррейра сыграл 23 матча, отдав четыре результативные передачи. По данным Transfermarkt, его стоимость оценивается в четыре миллиона евро.

«Спартак» по итогам прошедшего чемпионата России набрал 57 очков и занял четвертое место в турнирной таблице.