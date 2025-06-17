Карпин назвал условие для игры Овечкина за футбольное «Динамо»

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин на пресс-конференции раскрыл, при каком условии выпустит российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина для игры за столичный клуб.

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«Тестировать его точно не будем — он не пройдет тест. А по поводу выпустить… Пусть он договорится, чтобы меня выпустили за «Вашингтон», тогда выпустим за «Динамо», — заявил специалист.

В 2022 году Овечкин сыграл за «Динамо» в товарищеском матче футбольного «Динамо» против медийной команды «Амкал» (5:0) и забил один из мячей.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.