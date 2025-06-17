Карпин обвинил «Матч ТВ» в запуске кампании против него

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин заявил о том, что в СМИ была запущена компания против совмещения им постов. Об этом сообщает Sport24.

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По мнению специалиста, ее запустил телеканал «Матч ТВ».

« Еще вопросы есть? По-моему, все понятно. Тем более, я не только предполагаю, я даже знаю. Ну, окей. Это будет на их совести. Как обычно», — заявил Карпин.

Ранее Карпин прокомментировал назначение в московское «Динамо». Специалист подчеркнул, что задачи у него и у клуба совпадают.

О назначении Карпина главным тренером «Динамо» стало известно 13 июня. Контракт рассчитан на три сезона до лета 2028 года.