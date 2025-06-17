Карпин раскрыл, звали ли его в «Зенит»

Новый главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин раскрыл, связывался ли с ним «Зенит» по поводу потенциального сотрудничества. Ранее СМИ связывали специалиста с петербургским клубом.

© Чемпионат.com

— «Зенит» ко мне не обращался.

— Зачем они устраивали кампанию против вас?

— Выводы делайте сами, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, 13 июня пресс-служба «Динамо» объявила о назначении главного тренера сборной России в столичный клуб. Специалист подписал контракт до лета 2028 года. Минувшей зимой он покинул пост наставника «Ростова». В официальном заявлении он говорил о желании сконцентрироваться на сборной России.