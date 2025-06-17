В "Динамо" высказались о будущем Бителло в команде

Председатель совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о будущем Бителло в команде.

"Бителло вернулся в расположение клуба вовремя, по дисциплине вопросов у нас нет. У Бителло остается 3 года по контракту, футболист здорово проявил себя весной. На наш взгляд - Бителло оказывает серьезное влияние на игру команды, мы на него рассчитываем и надеемся на дальнейшее сотрудничество", - сказал Гафин на пресс-конференции.

Напомним, что полузащитник московского "Динамо" Бителло в зимнее трансферное окно опоздал на сборы команды - сообщалось, что полузащитник хотел перейти в бразильский "Ботафого", однако трансфер не состоялся и футболист вернулся в расположение бело-голубых.

В минувшем сезоне Бителло провел за московское "Динамо" во всех турнирах 35 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 14 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 12 миллионов евро.