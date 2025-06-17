Комментатор Шнякин ответил Карпину на обвинения в адрес «Матч ТВ»

Шнякин о словах Карпина, что «Матч ТВ» запустил кампанию против его совмещения: «###, что? Такую фигню слышу впервые»
Дмитрий Шнякин ответил Валерию Карпину на обвинения в адрес «Матч ТВ».
Ранее главный тренер сборной России и московского «Динамо» заявил, что телеканал запустил кампанию против совмещения им двух должностей.
«###, что? Может, я в отпуске на даче, в лесу, у водохранилища, с дочками своими засиделся. Без хорошего инета. Но такую фигню слышу впервые: «Матч ТВ централизованно критикует совмещение Карпина». Как комментатор «Матч ТВ», ответственно заявляю: не вижу никаких проблем в совмещении Карпина. Более того, мне не кажется, что будут какие-то грандиозные трудности, если сборная вернется в официальные турниры, а Георгич застрянет в вандаммовском шпагате между двух стульев: 1) Карпин умеет жить работой, кайфует от этого, он биоробот, к тому же высвободится энергия без ростовских логистических страданий; 2) за годы работы со сборной он изучил воооообще всех россиян, которые бегут и не спотыкаются. Хотя с теми, кто спотыкается, тоже поработал; 3) все, что связано с ван Даммом – исторически матчтвшное; 4) ок-ок, все равно «Динамо» не даст совмещать. Но повторюсь: лично я не был бы против», – написал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин.