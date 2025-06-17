Быстров: выходки Даку могли бы лишить «Зенит» чемпионства

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров отреагировал в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владиславом ЮДИНЫМ на срыв трансфера нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в петербургский клуб.

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Сегодня, 17 июня, «Чемпионат» сообщил, что «Зенит» и «Рубин» прекратили переговоры по трансферу Даку. Причиной разногласий между сине-бело-голубыми и представителем форварда стала сумма будущей зарплаты.

– Расстраивает ли вас, что трансфер Даку в «Зенит» сорвался?

– Абсолютно все равно.

– Почему? Это могло быть важное усиление в нападении «Зенита».

– Нет, не считаю. Одно дело играть за «Рубин», а другое – за «Зенит». Тем более с таким отношением, которое он проявлял к «Рубину». Мало, что он забивал. «Рубин» не за что не боролся, а Даку в нужный момент подвел. Такие игроки для «Зенит» – не факт, что усиление.

– В какой момент Даку подвел «Рубин»?

– Какие у него были ненужные красные карточки.

– Может быть причина срыва трансфера Даку в «Зенит» – это албанский жест и оскорбительные кричалки в адрес сербов и македонцев?

– Без понятия. Я не смотрю за какими-то жестами. Для меня прежде всего то, что Даку – несдержанный и неуравновешенный игрок. Он забивал – молодец, но «Рубин» ни за что не боролся. Одно дело играть в команде, которая не борется за чемпионство, а другое дело выступать за клуб, претендующий на титул. Любая такая выходка со стороны игрока может лишить команду титула.

– Можно ли сказать, что Даку переоцененный игрок?

– Говорите как хотите, я не знаю. Даку играет в «Рубине». Наверное, ему пока там и место. Если его возьмет топ-клуб, то посмотрим, как он будет себя там проявлять.

– Даку стоит такого внимания, которое к нему проявляется?

– Кто к нему проявляет внимание?

– «Зенит» хотел приобрести.

– «Зенит» его взял? Вот когда возьмет, тогда и можно будет говорить. Когда Даку выйдет в футболке «Зенита», принесет пользу клубу, тогда и можно будет как-то его расценивать. У нас был миллион таких нападающих, которые за один сезон забили три-четыре гола, потом их продали, и они пропали. Сапогов, Писарский и так далее. Этот список можно продолжать.