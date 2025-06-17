Сидоров может перейти в грозненский «Ахмат»

Защитник «Оренбурга» Максим Сидоров в ближайшее время может перейти в грозненский «Ахмат», сообщает «СЭ».

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На данный момент игрок оценивает в 750 тыс. евро по версии футбольного портала Transfermarkt. Трудовое соглашение Сидорова действительно до 30 июня 2026 года.

В минувшем сезоне «Оренбург» занял 15 место в РПЛ, набрав 19 очков за 30 туров. Таким образом, оренбуржцы по спортивному принципу получили понижение и следующий сезон проведут в Первой Лиге.

«Ахмат» в свою очередь смог сохранить прописку в РПЛ, обыграв «Урал» в стыковых матчах.