«Динамо» интересуется нападающим, забившим 31 гол в сезоне-2024/2025

Московское «Динамо» проявляет интерес к 29-летнему нападающему польского клуба «Погонь» Эфтимиосу Кулурису. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, также на греческого футболиста претендуют турецкие «Бешикташ» и «Трабзонспор».

В минувшем сезоне Кулурис принял участие в 37 матчах «Погони» во всех турнирах, в которых забил 31 гол и отдал три результативные передачи. Действующее соглашение игрока с клубом из Польши рассчитано до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3,5 млн.

Ранее Кулурис выступал за «Анортосис», ПАОК, «Атромитос», «Тулузу», ЛАСК и «Аланьяспор».