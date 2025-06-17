Семин ответил, стоит ли Батракову переходить в европейский клуб

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал возможный переезд полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в Европу.

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«Почему нет? Рассматривать всегда надо. Игрок и сам должен своё мнение высказывать. А чтобы его иметь, нужно хорошо знать футбол, смотреть много матчей. А сейчас многие у нас даже Лигу чемпионов не смотрят — играют в PlayStation или ещё что-то. Нужно же не только на деньги в контракте смотреть, но и понимать, подходит тебе команда или нет. Для этого нужно представлять, в какой футбол она играет. Желательно с тренером поговорить, нужен ему или нет, на какой позиции, какую работу должен выполнять. Всё в комплексе должно быть», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

В сезоне-2024/2025 Батраков забил 15 голов и оформил 10 результативных передач в 37 матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России став и лучшим бомбардиром, и лучшим ассистентом «Локомотива». 9 июня 20-летний полузащитник продлил контракт с красно-зелёными до лета 2029 года.