Агент Сутормина рассказал о переговорах с клубами РПЛ

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, рассказал о переговорах по трудоустройству своего клиента с клубами Российской Премьер-Лиги.

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«Сейчас ведутся переговоры с клубами по Сутормину. Конечно, это РПЛ. Надеемся, в ближайшее время будет информация», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Контракт Алексея Сутормина с санкт-петербургским «Зенитом» подходит к концу 30 июня 2025 года. Таким образом, в летнее трансферное окно футболист может сменить команду в статусе свободного агента. Минувший сезон экс-игрок сборной России провёл в аренде в «Ростове».